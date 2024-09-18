モデル兼女優の天翔天音が17日（火）、『tripleS JAPAN 1st SHOWCASE「###」』を兄・藤岡真威人と鑑賞した姿を公開した。【別カット4点】藤岡家の兄妹、天翔天音と藤岡真威人が美しすぎる…俳優の藤岡弘、の次女であり、モデルや女優として活躍する天翔天音。天翔は17日、「一緒に行ってきたよ#05 #kpop」とInstagramを更新。兄・藤岡真威人とブラックコーデで合わせたライブ参戦ショットを公開した。投稿には「藤岡ファミリーやっ