米国で最も伝統のあるボクシング専門メディア「ザ・リング」は１７日（日本時間１８日）までに、パウンド・フォー・パウンド（ＰＦＰ、全階級を通じての最強ランキング）の最新ランキング（９月１４日付）を発表。今月３日にＴＪ・ドヘニー（アイルランド）を７回ＴＫＯで下したスーパーバンタム級（５５・３キロ以下）の世界４団体統一王者・井上尚弥（大橋）は２位をキープした。ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王