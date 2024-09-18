ＫｉｎＫｉＫｉｄｓの堂本剛が１８日、主演映画「まる」（荻上直子監督、１０月１８日公開）の完成報告会に共演の綾野剛、小林聡美、吉岡里帆、森崎ウィンらと出席した。堂本は、３月末に事務所独立後、初の公の場となった。「かもめ食堂」（２００６年）などで知られる荻上監督のオリジナル脚本。美大を卒業しながらアートで身を立てられず、現代美術家のアシスタントをしている沢田（堂本）がある日、日常が○（まる）に浸