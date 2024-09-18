【こすって銀Sun】 9月発売予定 価格：1,980円 ウェーブはプラモデル向け塗料「こすって銀Sun」を9月に発売する。価格は1,980円。 本商品はプラモデルの発をピカピカのメッキ風に仕上げる塗料。使用するために「下地を整える」、「ツヤのある黒で塗装する」、「"魔法の黒い粉"を付けて磨く」という工程を経ることで、パーツがメッキされたよ