◆大相撲▽秋場所１１日目（１８日、東京・両国国技館）元大関の東前頭１５枚目・高安（田子ノ浦）が２敗を守り、優勝戦線に踏みとどまった。同８枚目・遠藤（追手風）を相手にもろ手で立つと、細かく回転のいい突っ張りで一気に突き出した。「一方的に攻めることができたのが良かったですね。（遠藤が）どんな立ち合いで来ようと、突っ張っていこうと思っていました」と納得顔で振り返った。全勝で単独トップを走る関脇・大