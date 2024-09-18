今回ご紹介する作品は、ちくまサラ(@chikuma_sara)さんの日常漫画。ある一言を言ったあとの、子どもの様子を描ています。たった一言に、うれしそうに話し出す子どもたち。まるで魔法のようなその一言。いったいどんな言葉なのでしょうか。 ©chikuma_sara ©chikuma_sara ©chikuma_sara ©chikuma_sara ©chikuma_sara ©chikuma_sara &#16