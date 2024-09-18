立憲民主党の代表選をめぐり、候補者4人は東京・新橋での街頭演説にのぞみ、政権交代を訴えました。選挙期間中、きょうが最後の街頭演説となります。東京・新橋で行われた立憲民主党の代表選の街頭演説では、各候補者たちが教育無償化や政権交代の必要性などについて訴えました。野田佳彦 元総理（67）「民主党時代に子ども手当、高校授業料の無償化を実現しました。子どもや若者の未来を摘み取る国に将来はありません。今度