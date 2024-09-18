原子力規制委員会で原発の地震・津波対策などの審査を担当した石渡明委員と核燃料施設などの審査を担当した田中知委員が任期満了に伴い、きょう付で退任しました。石渡明委員と田中知委員はともに2014年9月に原子力規制委員会の委員に就任し、きょう、2期目の任期を迎え、退任会見を行いました。石渡委員は原発の地震・津波対策などの審査を主導。今年7月、敦賀原発2号機の原子炉の真下にある断層が活断層であることを否定できない