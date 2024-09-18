◇セ・リーグヤクルトー広島（2024年9月18日神宮）ヤクルトの村上宗隆内野手（24）が4回にリーグトップを独走する28号2ランを放った。0ー3で迎えた4回だった。先頭のサンタナが四球で出塁すると、広島先発投手・九里の3球目の直球を強振。ライトスタンドギリギリに飛び込む28号2ランとなった。この日1軍登録されベンチで見守っていた“師匠”の青木は、打球の行方を確認すると、ベンチで手を叩いて大喜び。満面の笑み