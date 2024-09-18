公明党は山口代表の任期満了に伴う代表選を告示し、石井幹事長が立候補しました。ほかに立候補者はおらず、無投票で石井氏の代表就任が事実上決まりました。公明党石井啓一 幹事長「これからも公明党が政治改革の先頭に立ち続けられるよう尽力をしてまいりたい」石井氏は会見で「粉骨砕身、働いてまいる決意だ」と抱負を述べました。さらに「これまで以上に中堅・若手、また女性の登用を積極的に図っていきたい」とも強調し