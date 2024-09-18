ロシア・トベリ州トロペツでウクライナ軍の無人機攻撃により上がる煙＝18日（交流サイトの投稿より、ロイター＝共同）【キーウ共同】ロシアの首都モスクワ北西部にあるトベリ州で17日夜から18日未明にかけてウクライナ軍の無人機攻撃があり、地元知事によると、ロシア側の迎撃で撃墜した破片が同州トロペツの弾薬庫に落下し大規模な火災が発生した。ロシアメディアは大きな火柱と煙が立ち上る映像を伝えた。住民が避難したが死傷