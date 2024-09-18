立憲民主党代表選の演説会で手を取り合う（左から）枝野前代表、野田元首相、吉田晴美衆院議員、泉代表＝18日午後、東京・新橋立憲民主党代表選（23日投開票）の4候補は18日、東京・新橋の立会演説会で、次期衆院選での政権交代を改めて訴えた。野田佳彦元首相（67）は「今度こそ政権交代を実現しよう。その先頭に立たせてほしい」と呼びかけた。枝野幸男前代表（60）は「もっと良い未来を開くためには、時代遅れで汚れた政治を