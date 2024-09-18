囲碁の第49期名人戦7番勝負の第3局は17、18の両日、三重県鳥羽市で打たれ、芝野虎丸名人（24）が204手で挑戦者の一力遼三冠（27）＝棋聖・天元・本因坊＝に白番中押し勝ちし、対戦成績を1勝2敗とした。第4局は10月10、11日に大阪府守口市で行われる。