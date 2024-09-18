18日に取材班が向かったのは、東京から約1500km離れた沖縄本島の恩納村です。恩納村の真栄田地区は、国土交通省が17日に発表した地価の上昇率が29%と全国トップ。地価が急上昇した背景には、リゾート地としての人気に加え、移住者の増加があるといいます。村の人口は右肩上がりで、これまでに1万1000人を超えました。京都から移住した人：海にほれた。海が好きで、京都のまわりは海が少ないので…。村が誇る「青の洞窟」は、沖縄屈