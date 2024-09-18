北海道の観光船沈没事故から間もなく2年半です。18日、運航会社の社長が逮捕されました。2022年4月の説明会では話が二転三転したり食い違ったりするなど、不明点が多く残されています。今回、社長の逮捕は事故原因の究明につながるのでしょうか。家族が行方不明となっている男性を取材しました。18日午後1時半ごろ、北海道の網走海上保安署から出てきた男は、観光船「KAZU I」の沈没事故を起こした「知床遊覧船」の社長・桂田精一