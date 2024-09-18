2024年12月、東京・大阪・愛知にて上演される、梅棒 19th GIFT『クリス、いってきマス!!!』のキャスト・公演日程が決定した。 劇場での主催公演を中心に、嵐やAKB48等のアーティストLIVE 、映画『コンフィデンスマンJP 英雄編』や「NHK紅白歌合戦」等の映像メディア、宝塚歌劇団や2.5次元舞台等での振付・演出でも活躍するダンスエンターテインメント集団「梅棒」。本公演は、梅棒による最新作品。 梅棒 注目の出