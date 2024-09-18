特殊詐欺事件の"受け子”として70代女性から現金計500万円をだまし取った疑いで21歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、茨城県常陸大宮市に住む自称、建設作業員の男（21）です。警察によりますと男はことし6月13日から14日の間、ほかの者と共謀して、新潟市中央区に住む70代の女性の自宅に、共謀者が女性の息子をよそおって電話をかけ、“（女性の）親族が不倫相手を妊娠させその慰謝料で現金を至急必要としているため、弁護