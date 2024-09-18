2024年11月27日（水）～ 12月1日（日）赤坂 RED/THEATERにて上演される、舞台『カラフルダイヤモンド ～君と僕のドリーム2～』のメインビジュアルと公演詳細が解禁となった。 「カラフルダイヤモンド」とは、東海地区を中心に活動する11人のボーイズグループ。「ボイメン」の愛称で知られる名古屋発のエンターテインメントグループ「BOYS AND MEN」の弟分である「ボイメンエリア