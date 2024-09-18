10月2日より放送が開始される、オリジナルアニメ『カミエラビ GOD.app』シーズン2完結編の最新ビジュアルと最新PVが公開された。 最新PVでは、神様を選ぶ戦い「カミエラビ」休止から12年後、ゴローのことを唯一覚えており、彼をどうにか復活させたいと願うゴローの妹・ラル（佐倉綾音）の奮闘する姿が描かれている。 そして、ラルと同じ小学校に通い事件の真相を解き明かすためその中心に存在したはずの人物を