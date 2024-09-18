卓球教室の教え子の母親にわいせつ行為をしたとして今年8月、埼玉県警に逮捕された卓球の元全日本王者、小西海偉容疑者（43）＝埼玉県戸田市、不同意わいせつ罪で起訴済み＝が、それに先立つ4ヶ月前、別の教え子の女子中学生にマッサージと称して耳をなめたなどの不同意わいせつ容疑で書類送検されていたことがわかった。「卓球界のレジェンド」と呼ばれた中年男は、卑劣なわいせつ常習犯だった。 〈画像〉「マッサー