¡Ö¶âÈ¬ÀèÀ¸Âè2¥·¡¼¥º¥ó¡×¤«¤é44Ç¯¡½¡£ÁÖ¤ä¤«¤ÊÍ¥ÅùÀ¸¥Þ¥É¥ó¥Ê¤ò±é¤¸¤¿58ºÐ½÷Í¥¤ÎÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÀî¾åËã°á»Ò¡£Àî¾å¤Ï¡Ö9·î15Æüº¬ÄÅ¿À¼ÒÎãÂçº×¡£º£Ç¯¤â¤Ï¤·¤ã¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£·Ú²÷¤Ê³Ú¶Ê¡Öº×¤êº×¤ê¤À¤ªº×¤êº×¤ê¤À¡×¤òBGM¤Ë¤·¡¢Àî¾å¤¬º×¤ê¤ò³Ú¤·¤à»Ñ¤ò°ìËÜ¤ÎÆ°²è¤ËÊÔ½¸¤·Åê¹Æ¤·¤¿¡£Ë¡Èï¡õ¤Í¤¸¤êÈ­´¬¤­»Ñ¤Ç¿ÀÍÁ¤òÀèÆ¬¤ÇÃ´¤°¥·¡¼¥ó¤ä¤ªÃö¸ý¤ò·¹¤±