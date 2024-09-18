福岡県警筑紫野署は18日、太宰府市観世音寺1丁目付近で16日午後1時ごろ、男が男児に下半身を見せる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30から40歳くらいで身長170程度の細身。金髪のショートヘアだったという。