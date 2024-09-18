台風の影響でしばしば発生する停電。この停電がきっかけで思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。8月の台風10号では自家発電機を屋内で使っていた薩摩川内市の夫婦が一酸化炭素中毒で病院に運ばれました。電気が復旧した際に起こる「通電火災」にも注意が必要です。NITE＝製品評価技術基盤機構が行った屋内で携帯発電機を使った実験です。空気中の一酸化炭素の濃度を示す数値ppmが1分30秒で300を超え、8分が経つと約7倍の20