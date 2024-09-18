日置市の名産、月日貝。濃厚なうまみが特徴で今や鹿児島を代表する秋の味覚となりました。その新鮮そのもののおいしさを伝えようと9月、日置市に新たな施設がオープンしました。魅力を発信する基地を手がけた地元の漁師の思いとは？今が旬の月日貝。新鮮な貝をそのまま浜焼きで食べられる施設がこの秋オープンしました。（客）「うーん！おいしい濃厚」手掛けたのは日置市の漁師、佐々祐一さん（48）です