バイオリニストの益子侑（38）が18日、「けん玉検定」3級に合格した。けん玉4段で認定指導員の資格も持つ演歌歌手の三山ひろし（44）が座長をつとめる大阪新歌舞伎座特別公演にゲスト出演。6日の初日からステージ上で「けん玉検定」を受けており、この日に3級に合格した。三山が丁寧に指導する中、益子は鮮やかにチャレンジを成功。「ヤッター！」と叫び、跳び上がって喜びを爆発させた。「三山さんの魂を揺さぶる心の演歌と