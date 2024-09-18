◇プロ野球セ・リーグ 中日ー阪神（18日、バンテリンドーム）記録がかかっていた中日の高橋宏斗投手が4回までに3失点を許しました。試合前、キャリアハイの12勝3敗、防御率1.14と好投を続けてきた高橋投手。残り8回1/3でシーズン規定投球回に到達し、現ドジャースの山本由伸投手が昨季記録した2000年代以降最高の防御率1.21を上回るか期待が寄せられていました。立ち上がりは三者凡退と上々の立ち上がりを見せていましたが、2回、