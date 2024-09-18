東京都交通局は交換業者が都営地下鉄などの車軸の組み立て作業をする際に467本の圧力記録を改ざんしていたと発表しました。都によりますと、都営地下鉄などの車軸の組み立て作業を受託している京王重機整備が車輪を差し込む際の圧力の記録について都が定める基準を上回った1本と下回った466本の記録を基準値の範囲内と改ざんしていたと発表しました。記録の改ざんは三田線で203本、新宿線で230本、大江戸線で1本、荒川線で33