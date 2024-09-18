■ドナウ川あふれ一晩で水没した村も中央ヨーロッパを襲った記録的な大雨。各地で洪水が相次いでいます。スロバキアの首都ブラチスラバ。人々が見つめるのはドナウ川。水位が上昇し、水があふれ出しています。隣のハンガリーでもドナウ川があふれ、一晩で1つの村が水没しました。地元住民「気候変動が関係していると思う。急に洪水になったから。この地域には4日連続で雨が降ったんだ」他の河川でも水位の上昇が続くなか