◇プロ野球セ・リーグ巨人ーDeNA（18日、東京ドーム）初回、先頭打者ホームランを放った巨人の丸佳浩選手が、走塁でも素晴らしい動きを見せました。3回、センター前ヒットで出塁した丸選手。続く2番の坂本勇人選手の4球目でランエンドヒット。DeNAのジャクソン投手の変化球をバットの先にあて、ピッチャーの左側に転がした坂本選手。ジャクソン投手が捕球し、1塁に投げる間に丸選手は一気に3塁を目指します。気づいたファースト