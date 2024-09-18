自らへの不信任決議案が提出される運命の日前日の18日も、報道陣の前に現れた兵庫県の斎藤元彦知事。記者：このまま議会運営含めて、県の運営ができる状態じゃない。責任を取ろうとされていない姿勢だと思うんですけど。県政混乱の責任を厳しく追及する記者の方を、いら立ちの表情ものぞかせながら見つめる斎藤知事。そして、“それでもなお県政を担いたい”と18日も続投する考えを示しました。パワハラなどの問題に揺れる斎藤知事