松本剛明（まつもと たけあき）総務大臣が9月18日に熊本入りし、町おこしの取り組みや震災からの復興の様子を視察しました。 【写真を見る】松本総務大臣が熊本に 震災復興の様子「全国へ情報展開を」町おこしや地域おこし協力隊の活動を視察 松本総務大臣がまず訪れたのは美里町です。 ここでは田園風景を楽しみながら歩く『フットパス』を体験。全部で19あるコースのうち「SNS映えする」と人気の八角トンネルをめぐるコ