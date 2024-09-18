大手不動産会社が18日、新潟県内の住み続けたい街ランキングを発表しました。去年は新潟市秋葉区や佐渡市が上位でしたが、果たして今年の結果は？大手不動産会社が発表した「県内の住み続けたい街ランキング」。佐渡島の金山の世界遺産登録でにぎわう佐渡市などを抑え、1位に輝いたのは…【桶屋美圭アナウンサー】「県内随一のパワースポット彌彦神社を起点に、温泉旅館や飲食店が立ち並ぶ弥彦村。観光地としてのイメ&