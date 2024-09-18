9月18日、韓国の駐日大使が「佐渡島の金山」の世界遺産登録後、初めて新潟へ来県しました。花角知事や佐渡市長とも面会し、今後交流を深めていく考えを共有しました。 ■駐日韓国大使世界遺産登録後初の来県 18日、花角知事を訪ねたのは先月新たに着任した韓国のパク・チョルヒ駐日大使です。【韓国パク・チョルヒ駐日大使】「新潟は久しぶりに来ました。新潟はコメがいいでしょ、酒がいいでしょ、温泉もいいでしょ…」和や