新潟から全国に誇りたいグルメ。今回は、店主が生地一枚一枚と真剣に向き合って作り上げていくこだわりのピザを紹介します。新潟市東区にある「ピッツェリア・ナルディ」。9月18日のランチは予約客で満席になっていました。【お客】「生地がモチッとしながらも、軽い感じがすごく好き」【お客】「軽くて何枚でもいけそうで怖い」【お客】「冷めてもおいしい」お客が絶賛する“生地”は、店主の牧野貴仁さんが最もこだわっていると