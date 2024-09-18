9月も後半ですが、きょう18日も熊本県内では各地で35℃を超える猛暑日となりました。この異例の猛暑が子どもたちの学校生活にも影響しています。 【写真を見る】「外であそびたーい！」9月後半も熊本は “37.5℃” 異例の猛暑日小学校の校庭は昼休みでもガラリ 後生川凜アナウンサー「まだ昼前ですが、手元の温度計は36℃を超えています。強い日差しで、日傘をさしていても地面からの照り返しを肌で感じます。暑い