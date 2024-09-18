横浜ＤｅＮＡ・山本（資料写真）横浜ＤｅＮＡは１８日、山本が鎌倉市内の病院で「右尺骨観血的整復固定術」の手術を行い、無事終了したと発表した。今後はリハビリに励む。今季は正捕手として攻守に貢献していたが、１５日の広島戦（マツダ）で右手首に投球を受けて負傷。翌日に出場選手登録を外れていた。「チームが『勝っていく』と言っている中で最後まで力になれず悔しい。しっかり治して、またグラウンドに立てるように