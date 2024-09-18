[パリ １８日 ロイター] - ビルロワドガロー仏中央銀行総裁は１８日、フランスの債務削減の大部分は歳出削減で賄う必要があるが、富裕層や大企業に対する増税も必要になるとの考えを示した。ＢＦＭテレビに対し、対国内総生産（ＧＤＰ）比３％という財政赤字目標を達成するまでは、７５％を歳出削減、２５％を増税で賄うことを推奨すると述べた。フランスは「財政赤字と債務が大き過ぎる」と強調。財政赤字を２０２７年までに