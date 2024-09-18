エレコムは9月17日、GaN II Plus（窒化ガリウム）を採用するAC充電器「ACDC-PD8970SGY」を発売した。小型ながら最大出力は70Wと大きく、14インチMacBook ProやMacBook Airも急速充電できる。店頭予想価格は7,280円前後。日本国内でのみ利用可能。GaN II Plus（窒化ガリウム）を採用するコンパクト設計のAC充電器「ACDC-PD8970SGY」USB Power Deliveryとその拡張規格であるPPSに対応するUSB AC充電器。GaN II Plus（窒化ガリウム）