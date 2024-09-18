台風14号の接近に伴い、現在、奄美地方の北部と南部が強風域に入っています。18日夜遅くにも奄美地方に最も接近する見込みで、警戒が必要です。 18日午後、徳之島の海岸の様子です。波が次第に高くなり、大きな白波がたっています。 台風14号は、与論島の南東にあって1時間に40キロの速さで西北西に進んでいます。18日夜遅くにも奄美地方に最接近する見込みです。 奄美地方では18日昼すぎから風速15メートル以上の強風域