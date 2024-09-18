台風14号の今後の進路など、大山気象予報士の解説です。 午後6時に、台風14号の強風域の中に、奄美地方北部・南部と、そして十島村が入りました。中心気圧は992ヘクトパスカル、最大風速は23メートル、1時間に40キロの速さで西寄りに進んでいます。 これまでに観測された最大瞬間風速は、瀬戸内町古仁屋で22.8メートル、徳之島の伊仙町で21.1メートルなどとなっています。 この後の進路です。この後、沖縄本