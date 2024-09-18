奄美では風、そして雨が次第に強くなっています。奄美市名瀬の今の様子を伝えてもらいます。 （記者）私は今、奄美市の名瀬港にいます。現在、雨は降っていませんが、風は時間を追うごとにどんどん強くなってきていて、台風の接近を感じます。 奄美地方では、先月末の台風10号と先週の台風13号と立て続けに台風が接近していて、今も太い木が折れていたり、電柱が傾いていたりする様子があちこちで見られます。 相次ぐ台風の接近