シンガーソングライターの川嶋あいさんがパーソナリティーを務めるラジオ番組『明日への扉〜いのちのラジオ＋〜』（ラジオ関西、毎月第1・2週日曜午後5時〜）。9月8日の放送では、川嶋さん自身の近況に触れるとともに、番組に寄せられたメッセージを紹介した。川嶋あいさん昨年、デビュー以来20年にわたって続けてきた8月20日の恒例ライブのラスト公演を行った川嶋さん。最近は、声帯の様子を見ながら少しずつライブを再開して