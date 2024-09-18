ドル指数は小幅低下、米ＦＯＭＣを控えて＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に低下している。東京朝方の１００．９１７を高値に、足元では１００．７３５まで低下してきている。前日に１００．５６７から１０１．０２８まで上昇したが、米ＦＯＭＣ発表を控えて調整が入っているもよう。 ドルインデックス＝100.74(-0.15-0.15%)