大谷翔平 PHOTO:Getty Images ＜2024年9月17日（日本時間18日）マイアミ・マーリンズ 対 ロサンゼルス・ドジャース ＠ローンデポ・パーク＞ ドジャース・大谷翔平投手（30）が、「1番・DH」で先発出場し、48号2ランを含む5打数 1安打 2打点を記録。 ローンデポ・パークはWBCで日本代表として世界一になった球場。 ドジャースは二回までに4点を奪われ、三回1死一塁で回った大