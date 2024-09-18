『猿の惑星／キングダム』見事に再現された世界～VFX編 10月30日に発売される4K Ultra HD Blu-ray(UHD BD)「猿の惑星/キングダム」。その発売に先立ち、VFXの撮影舞台裏を捉えた新映像が公開された。 2024年の春に劇場公開された本作は、シリーズ「猿の惑星」の“完全新作”。舞台は、今から300年後の世界。進化した猿たちは絶対的支配を目論み、巨大な帝国“キングダム”を築く。その一方、人類はまるで野生動