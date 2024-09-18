ポンドドル一時１．３２２１レベル、英米中銀への思惑で買われる＝ロンドン為替 ロンドン午前の取引では、ポンドの強さが目立っている。ポンドドルは1.3150台を安値に、足元では1.3221レベルまで高値を伸ばしてきている。ポンド円は東京市場で187円台前半から185円台後半へと下押しされたあと、流れが反転している。足元では187円台前半に戻しており、下に往って来いとなっている。ユーロ対ポンドでもポンド買いが優勢