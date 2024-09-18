8月23日に初日を迎え、公開25日間で観客動員数271万人、興行収入38．5億円を突破する“爆発的”ヒットを記録した満島ひかり主演映画『ラストマイル』。東宝公式YouTubeチャンネルにて、満島がMCを務める特別企画「LAST MILE -Premium Talk−〈ラストマイル編〉」が公開された。第1回目のトークゲストは、「ラストマイル」チームより、岡田将生、ディーン・フジオカ、阿部サダヲが登場する。【動画】満島ひかりがMC！岡田将生、