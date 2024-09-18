元バレーボール女子日本代表の狩野舞子が18日にインスタグラムを更新。ミニスカートのゴルフウェアを着た近影に絶賛が相次いでいる。【写真】狩野舞子の長い脚が美しすぎ狩野は「本日のウェア新コレクションのjbplseを着てみました色んなところに兎がいて可愛い色味も落ち着いているものが多くて、これからの季節にピッタリだなぁと蒸し暑い中での撮影で、汗っかきなのにグレーを選んでしまって、やばい！と思ってたん