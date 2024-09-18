サッカーの１９９０年イタリアＷ杯の得点王で、Ｊ１磐田でプレーした元イタリア代表ＦＷのサルヴァトーレ・スキラッチ氏が死去したことが１８日、磐田関係者の話で分かった。５９歳だった。スキラッチ氏は９月初めからパレルモ市民病院に入院し、危篤状態に陥っているとイタリア公共放送「Ｒａｉ」など複数のイタリアメディアが伝えていた。英ＢＢＣなどによると、２０２２年に大腸がんを患い闘病していたという。故郷パレル