◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―阪神（１８日・バンテリンドーム）阪神が難攻不落の中日・高橋宏を攻略した。１―０の４回１死一、三塁から木浪の二ゴロの間に２点目。さらに２死二塁で村上が右前適時打を放ち、リードを３点に広げた。中日・高橋宏は今季、試合前時点でバンテリンＤでは防御率０・５７。本拠地で異次元の投球を見せている右腕を攻め立てた。